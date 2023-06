Xbox Series X: Unvergleichlicher Controller präsentiert

Microsoft hat sich mit Andy Chi, einem visionären Handwerker zusammengetan und einen neuen Controller „The Power of Jade“ kreiert. Dabei kamen moderne und traditionelle Werksmethoden zum Einsatz.

„Begleiten Sie uns auf eine außergewöhnliche Reise, während Andy Chi, ein visionärer Handwerker, in unserer Kurzdokumentation The Power of Jade die Grenzen von Technologie und Tradition auslotet. Werden Sie Zeuge der Verschmelzung einer alten chinesischen Kunstform mit dem Gaming, wenn Andy einen unvergleichlichen Xbox-Controller aus Jade für Wo Long Fallen Dynasty mit Xbox Game Pass herstellt.“

„Mit einer fesselnden Mischung aus hochmodernen CNC-Maschinen und jahrhundertealten Handpoliertechniken enthüllt Andy die wahre Kraft der Jade, überwindet Herausforderungen und entdeckt neue Tiefen der Schönheit. Dieser Dokumentarfilm erinnert uns daran, dass die Suche nach Entdeckungen unabhängig von den verwendeten Werkzeugen – Xbox oder CNC-Maschine – eine nie endende Reise ist, die zu erstaunlichen Orten führt. Also kommen Sie mit. Wer weiß? Vielleicht entdecken Sie auf dem Weg dorthin Ihr nächstes Lieblingsspiel.“