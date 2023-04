In einem Interview der Baltimore Ravens mit dem Cornerback-Spieler Kyu Blue Kelly, erzählte der Spieler von einer Idee eines Spiels. Diese soll so gut sein, dass man direkt mit Microsoft einen Vertrag für die Videospielumsetzung geschlossen hätte.

Offizielle Angaben oder eine Bestätigung seitens Microsoft steht aber noch aus. Blue Kelly berichtet, dass er bei einem Gespräch mit einem Freund seines Vaters das Thema auf den Tisch kam. Der Freund, der nicht näher benannt wird, schien begeistert von der Idee.

Im Interview wurde folgende Frage gestellt: Ich habe gelesen, dass Sie einen Vertrag mit Microsoft für ein von Ihnen entwickeltes Videospiel unterzeichnet haben, und Sie sind auch in der Immobilienentwicklung tätig. Können Sie uns sagen, was diese beiden Dinge ausgelöst hat? (Brian Wacker)

„Ob du es glaubst oder nicht, es ist ein ziemliches Klischee – mein Vater. Es ist lustig, für das Videospiel haben wir einen Freund von uns, der einen Film gemacht hat, der bald herauskommt. Er basiert auf dem, worauf das Videospiel basiert. Er hat ihn meinem Vater vorgestellt, und ich spiele eben Videospiele. Sie wussten beide nichts über Videospiele, und er sagte: ‚Mein Sohn spielt viele Videospiele und sagte Kyu, kannst du eine Geschichte schreiben? Wie ein Storyboard oder ein Protokoll oder eine Art Überlieferung für dieses Spiel und eine Geschichte, die darauf basiert?'“ „Ich habe mich einfach ein paar Stunden hingesetzt, ein ganzes Storyboard erstellt, Charaktere und solche Sachen. Sie gaben es der Firma, und sie mochten es wirklich. Das Spiel ist also noch in der Entwicklung; wir sind immer noch dabei. Es wird auf jeden Fall bald mit dem Film und allem herauskommen.“

Auf die Frage, worum es in dem Film und vor allem in dem Spiel genau gehen wird, hüllte sich der NFL-Star in Schweigen.

„Ich kann nicht zu viel über den Film reden. Aber das Videospiel ist… wenn Sie sich ein SEAL Team Six vorstellen können, das in die Vergangenheit reist, um Menschen davon abzuhalten, historische Ereignisse zu ändern, sowas. Nehmen wir also an, jemand versucht etwas in eine andere Richtung zu lenken… Ich sage zu viel. (Gelächter) Aber ja, das ist der ganze Umfang – wie ein Zeitreise-SEAL Team Six.“

Es bleibt abzuwarten, wie und was die Kombination aus Film und Spiel bringen wird und ob wirklich ein Vertrag mit Microsoft für Xbox geschlossen wurde.