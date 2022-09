343 Industries: Bonnie Ross verlässt das Studio

In einer offenen Stellungnahme hat Bonnie Ross von 343 Industries verkündet, dass sie das Studio aus „medizinischen Gründen innerhalb der Familie“ verlassen wird.

Bonnie Ross gab bekannt: „Obwohl ich gehofft hatte, bis zur Veröffentlichung des Winter-Updates bei Halo zu bleiben, möchte ich euch mitteilen, dass ich 343 verlassen und mich um ein medizinisches Problem in der Familie kümmern werde.“

„Ich bin unglaublich stolz auf die Arbeit, die jeder bei 343 Industries mit Halo Infinite, der Master Chief Collection, der Halo-Fernsehserie und so vielem mehr geleistet hat. Es war mir eine Ehre, in den letzten 15 Jahren an der Seite des Teams zu arbeiten und ein Teil des Universums zu sein, das ich liebe.“

„Vielen Dank an alle Mitglieder der Halo-Community für ihre Unterstützung. Die Zukunft von Halo ist grandios. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr alle miterlebt, was wir auf Lager haben – und dass ich mit euch als Fan bei der Halo-Weltmeisterschaft im Oktober mitfiebern kann!“

Axios, Bonnie Ross