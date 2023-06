Activision Blizzard: Antrag der CMA auf Verschiebung abgelehnt

Die CMA hat einen Antrag auf Verschiebung der Anhörung gestellt, der vom CAT umgehend „abgelehnt“ wurde.

Die Competition and Markets Authority wollte offensichtlich nach den neuen Feststellungen der FTC die Berufungsanhörung von Microsoft im Vereinigten Königreich auf Oktober verschieben. Der Richter hatte aber bereits den 28. Juli als Beginn festgelegt und somit wurde der Antrag auf Verschiebung vom Competition Appeal Tribunal abgelehnt.

Die Antwort war ein deutliches „Nein“ – und man erklärte, dass eine Verzögerung „gegen Gerechtigkeit und Fairness“ verstoßen würde.

Weiter heißt es von der Competition and Markets Authority: „Wir sind der Ansicht, dass die CMA das eigentliche öffentliche Interesse an diesem Fall – nämlich die rasche Erledigung der Microsoft-Bekanntmachung – nicht ausreichend beachtet hat. Die CMA hat sich dafür entschieden, eine bereits entschiedene Angelegenheit erneut zu prüfen (nämlich in einer Anhörung Ende Juli/Anfang August und nicht in einer Anhörung im Oktober), obwohl sich die Umstände nicht wesentlich geändert haben. Darüber hinaus hat die CMA diesen Antrag unvertretbar spät gestellt, ohne dies zu begründen.“