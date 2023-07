Activision Blizzard: Fusion zeigt Wert von IPs auf Konsolen sagt Ubisoft

Zur größten Übernahme der Videospielgeschichte hat Yves Guillemot von Ubisoft einige Worte verloren. Bei einem Investoren-Briefing war der CEO begeistert von der bevorstehenden Fusion von Activision Blizzard und Microsoft. Ihm zufolge würde es den Wert von Spielemarken auf Konsolen und PC, aber auch auf dem mobilen Sektor zeigen.

Guillemot sagte: „Ich denke, es ist eine gute Nachricht, dass die Transaktion zustande kommt, denn sie zeigt wirklich die Macht der geistigen Eigentumsrechte und wohin sich die Branche entwickelt. Es wird also in Zukunft viele Möglichkeiten für alle Unternehmen geben. Es zeigt auch den Wert von IPs, die auf Konsolen und PCs, aber auch auf Mobilgeräten erscheinen und zu weltweiten Marken werden können. Das ist eine fantastische Gelegenheit. Microsoft sagt, dass der mobile Teil des Activision-Deals wichtig ist. Alle Investitionen, die wir tätigen, um im mobilen Bereich stärker zu sein, stehen also auch im Einklang damit.“