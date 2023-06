AEW: Fight Forever: Tag Team-Modus enthüllt

THQ Nordic und All Elite Wrestling (AEW) haben den Tag Team-Modus in AEW: Fight Forever enthüllt. Schau dir die legendären AEW World Tag Team Champions im AEW: Fight Forever-Ring an:

AEW: Fight Forever erscheint am Donnerstag, den 29. Juni 2023, für PC, PS4/5, Xbox One und Series S/X sowie Nintendo Switch und wird bereits jetzt für seinen Retro-Ansatz im Design mit handgefertigten Animationen und nostalgischem Arcade-Feeling gefeiert.

AEW: Fight Forever bietet den Fans zum ersten Mal die Möglichkeit, Wrestling-Moves auszuführen, die sie nur in der äußerst beliebten AEW-Sendung gesehen haben. Online-Koop-Wrestling wird mit Tag-Team-Matches, bei denen mit einfachen Befehlen Sequenzen von Team-Manövern ausgeführt werden, auf ein völlig neues Niveau gehoben.

Spielmodi wie Ladder Match, Explodierender Stacheldraht und Casino Battle Royale sowie eine große Auswahl an beliebten AEW-Wrestlern, ein Karrieremodus, individuell anpassbare Wrestler, charakteristische AEW-Arenen, verschiedene Matcharten und guter, alter, nicht sanktionierter Spaß erwarten euch.

Features:

Match Types Single Matches Tag-Team 3-Way 4-Way Ladder Matches Casino Battle Royale Falls Count Anywhere Unsanctioned Lights-Out (allows use of weapons) Exploding Barbed Wire Death Matches

Career Mode

Wide Range of Customization Modes Custom Wrestlers (attire and appearance) Custom Move-Sets Custom Entrances Custom Teams Custom Arenas

Online Multiplayer

Leaderboards