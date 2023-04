Armored Core VI: Fires of Rubicon: Mech-Spiel in Südkorea eingestuft

Das in diesem Jahr erscheinende Mech-Spiel Armored Core VI: Fires of Rubicon wurde in Südkorea eingestuft.

Mit Armored Core VI: Fires of Rubicon arbeitet From Software derzeit am sechsten Teil der beliebten Mech-Reihe. Laut internen Quellen ist geplant, das Spiel zwischen September und Oktober dieses Jahres zu veröffentlichen.

Dass bei der Entwicklung des Mech-Titels alles nach Plan zu laufen scheint, deutet eine frisch aufgetauchte Einstufung aus Südkorea an. Der Antrag auf Prüfung wurde bereits am 7. April eingereicht, die Prüfung selbst fand am 14. April statt.

Die Einstufung attestiert Armored Core VI: Fires of Rubicon milde Gewaltdarstellungen mit Darstellung von Angriffen und Explosionen mit verschiedenen Waffen und bescheinigt eine Eignung ab zwölf Jahren.

Armored Core VI: Fires of Rubicon erscheint 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.