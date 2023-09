Beyond Good & Evil 2: Zwischensequenz aus 2008 aufgetaucht

Lang ist es her, da plante Ubisoft anscheinend einen direkten Nachfolger zu Beyond Good & Evil bevor alles über Bord geworfen wurde und ganz neues Konmzept für Beyond Good & Evil 2 aufgestellt wurde.

Während Fans noch immer auf ein Lebenszeichen oder gar eine Veröffentlichung von Beyond Good & Evil 2 warten, wurde jetzt eine neue Zwischensequenz aus dem ursprünglich angedachten Nachfolger veröffentlicht.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen. Die Sequenz stammt aus dem Portfolio von Damien Barranco, Moderator von BG&E und mehr.

Des cinématiques inédites du Beyond Good & Evil 2 de 2008 viennent d'être découvertes par un fan ! Glissées dans le portfolio de Damien Barranco, animateur sur BG&E et sa suite (et bien d'autres !), on y découvre Pey'j et Double H en pleine discussion dans un bar ! #BGE2 pic.twitter.com/grpZrp8yta — BG&E Myth (@bgemyth) September 25, 2023