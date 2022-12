Blizzard Entertainment: Ehemaliger World of Warcraft Creative Director kehrt zurück

Autor:, in / Blizzard Entertainment

Der ehemalige World of Warcraft Creative Director Chris Metzen kehrt als Creative Advisor zu Blizzard Entertainment zurück.

Wie Blizzard Entertainment in Person von Warcraft General Manager John Hight bekannt gibt, wird der ehemaliger World of Warcraft Creative Director Chris Metzen zurückkehren.

Metzen, der das Studio 2016 verlassen hatte, wird zukünftig als Creative Advisor agieren. Zunächst werde dabei World of Warcraft im Fokus stehen, anschließend könne sich das Aufgabenfeld auf andere Bereiche erweitern:

„Bürger von Azeroth, es ist mir eine große Freude bekannt zu geben, dass Chris Metzen dem Warcraft Führungsteam als Creative Advisor beigetreten ist. Chris wird sich zunächst auf World of Warcraft konzentrieren und seine Arbeit dann auf andere Projekte dieser wachsenden Marke ausweiten.“ „Chris war eines der Mitglieder des Originalteams, das 1994 an der Entwicklung des Warcraft-Universums arbeitete, und wir freuen uns sehr ihn mit der Welt wieder zu vereinen, die er mit erschaffen hat.“

Metzen war seit Warcraft: Orcs and Humans an verschiedenen Warcraft-Projekten beteiligt. Für World of Warcraft war er Teil des Kreativteams und lieh als Synchronsprecher dem Charakter Thrall seine Stimme.