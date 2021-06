Call of Duty: Black Ops Cold War: Doppelte XP und Waffen-EP ab Freitag

Ab dem kommenden Freitag, den 2. Juli 2021, können Spieler in Call of Duty: Black Ops Cold War und der Warzone doppelte XP und doppelte Waffen-EP bekommen. Enden wird das verlängerte XP-Wochenende am Dienstag, den 6. Juli.

Wer also Saison 4 noch nicht gestartet hat, wird doppelt belohnt. Dabei erhielt Call of Duty: Black Ops Cold War mit der neuen Map Mauer der Toten die dritte Karte im Zombie-Modus und in der Warzone kamen neben drei neuen Multiplayer-Modi – One in the Chamber, Multi-Team: Sat-Link und Capture the Flag – vier neue Maps hinzu: Collateral, Amsterdam, Hijacked aus Call of Duty: Black Ops 2 und die

Map Rush aus Call of Duty: Black Ops 2.