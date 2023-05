Auf Xbox Series X|S und Xbox One pfeift auf der neuen Karte Alboran Hatchery für Call of Duty: Modern Warfare II nicht nur der Wind.

Geladen und entsichert geht es heute in der aktuellen Season von Call of Duty: Modern Warfare II in die zweite Halbzeit.

Season 03: Reloaded bringt kostenlos jede Menge Neuerungen in den Shooter, wie wir euch unlängst verraten haben.

Eine neue Karte für den 6v6-Multiplayer gehört ebenfalls zu den Inhalten, die Activision jetzt in einem Trailer näher vorstellt.

Die mittelgroße Karte Alboran Hatchery versetzt die Kampfhandlungen in und um die Lagerräume einer Anlage an der Küste. Spieler haben diese in ähnlicher Form in der Kampagne unter Windrädern mit dem Scharfschützengewehr aufs Korn genommen.

Wie der actiongeladene Trailer zeigt, pfeift auf Alboran Hatchery nicht nur der Wind, es ist auch mit heftigem Kugelhagel zu rechnen.