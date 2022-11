Call of Duty: Modern Warfare II: Shooter bricht alle Rekorde und geht durch die Decke

Call of Duty: Modern Warfare II überschreitet die 1-Milliarde-Dollar-Marke in 10 Tagen und ist damit das schnellste Produkt in der Geschichte der Franchise.

Call of Duty: Modern Warfare II bricht alle Rekorde und geht durch die Decke! Über 1 Milliarde Matches und über 200 Millionen Spielstunden wurden allein in den ersten 10 Tagen nach der Veröffentlichung am 28. Oktober registriert.

Modern Warfare II überschreitet ebenfalls die 1-Milliarde-Dollar-Marke in 10 Tagen und ist damit das schnellste Produkt in der Geschichte der Franchise. Dazu wird das Modern Warfare II-Universum mit der Veröffentlichung von Warzone 2.0 am 16. November fortgesetzt.

Das Engagement der Spieler steigt weiter an, denn in den ersten 10 Tagen nach der Veröffentlichung von Modern Warfare II am 28. Oktober haben die Spieler bereits mehr als 200 Millionen Stunden und dazu auch über 1 Milliarde Matches auf PlayStation, Xbox und PC gespielt.

„Unsere Entwickler und das gesamte Team von Activision Blizzard sind das Rückgrat unseres unermüdlichen Engagements für unsere Hunderte Millionen Spieler auf der ganzen Welt. Ich bin sehr stolz auf die außergewöhnlichen Anstrengungen unserer Call of Duty-Teams und die Rekorde, die sie mit Modern Warfare II erreicht haben. Der Schlüssel zu unserem Erfolg ist es, die Welt durch Freude, Spaß und den Nervenkitzel des Wettbewerbs miteinander zu verbinden. Modern Warfare II hat dies Millionen von Spielern schneller und mit größerer Zufriedenheit als je zuvor ermöglicht“, sagte Bobby Kotick, CEO von Activision Blizzard.

Die neuesten Rekorde bauen auf dem Schwung von Modern Warfare II auf:

Modern Warfare II ist die umsatzstärkste Entertainment-Eröffnung des Jahres 2022

Modern Warfare II ist die Nr. 1 in der Geschichte der Franchise und hat nach den ersten drei Tagen der Veröffentlichung 800 Millionen Dollar an Umsatz erzielt

Am 16. November wird die Serie mit der Veröffentlichung von Call of Duty: Warzone 2.0 fortgesetzt

„Das unglaubliche Momentum, das Modern Warfare II antreibt, ist ein direktes Spiegelbild der Energie und Leidenschaft der Call of Duty-Community“, so Johanna Faries, General Manager, Call of Duty. „Mit Blick auf die beispiellose Unterstützung für Modern Warfare II und den Start von Warzone 2.0 in der nächsten Woche sind wir motiviert, erneut für die beste Spielergemeinschaft der Welt zu liefern.“