Call of Duty: Modern Warfare III: Explosiver Trailer zum Start der Kampagne

Image: Activision Publishing Inc.

Der Kriegsverbrecher Vladimir Makarov ist am Flughafen angekommen, er hat wohl eine frühere Maschine erwischt, was bedeutet, der Early Access für die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare III hat begonnen.

Seit gestern um 18:00 Uhr ist die actiongeladene Kampagne des Shooters spielbar. Mit dem neuen Kampagnenstart-Trailer könnt ihr euch jetzt selbst ein explosives Bild der Handlung machen.

Der mexikanische Rapper und Sänger Peso Pluma feiert den Launch der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare III im Early Access ebenfalls – und zwar mit einem eigenen Musikvideo.

Trailer Englisch:

Trailer Deutsch:

Musikvideo:

Bestellt Call of Duty: Modern Warfare III jetzt im Microsoft Store vor und stürzt euch direkt in die Kampagne.