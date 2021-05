Call of Duty Next: Alle Studios arbeiten am Spiel laut Gerücht

Autor:, in / Call of Duty Next

Laut einem Gerücht arbeiten alle Studios an Call of Duty Next.

Toys for Bob, bekannt für die Spyro Remastered Trilogy und Crash Bandicoot 4: It’s About Time, hat bestätigt, dass das Studio die Entwicklung von Season 3 von Call of Duty: Warzone unterstützt. Charakterdesigner und Illustrator Nicholas Kole verriet jedoch auch auf Twitter, dass „jeder, mit dem ich zu tun hatte und mit dem ich zusammengearbeitet habe, entlassen wurde“. Das Studio wurde jedoch nicht vollständig geschlossen.

Activision hat das Ausmaß der Entlassungen bei Toys for Bob nicht verraten und auch nicht, ob der Entwickler Call of Duty: Warzone über Season 3 hinaus unterstützen wird. Es scheint im Moment so ziemlich jede Ressource dem Shooter-Franchise gewidmet zu sein. Andy Robinson von VGC verriet auf Twitter: „Mir wurde kürzlich gesagt, dass praktisch jedes Studio bei Activision jetzt an Call of Duty arbeitet.“

Sledgehammer Games, Infinity Ward, Treyarch und Raven Software arbeiten schon lange an eigenen Call of Duty-Titeln. High Moon Studios war an der Entwicklung von Call of Duty: Modern Warfare (2019) und Call of Duty: Black Ops Cold War beteiligt. Nun ist Toys for Bob an Call of Duty: Warzone beteiligt. Vicarious Visions wurde kürzlich Teil von Blizzard Entertainment und arbeitet an Diablo 2 Resurrected.

Call of Duty ist seit langem der größte Geldbringer von Activision. Call of Duty: Warzone hat seit dem Start über 100 Millionen Spieler. Raven Software hat außerdem viele neue Mitarbeiter eingestellt, so dass Warzone wahrscheinlich noch größer werden wird.