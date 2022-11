Call of Duty: Next: Kein Advanced Warfare 2 in Entwicklung laut Gerücht

Bei Sledgehammer Games soll doch kein Call of Duty: Advanced Warfare 2 in der Mache sein.

Mit Modern Warfare II ist der neuste Sprössling der Shooter-Reihe Call of Duty gerade mal ein paar Tage alt.

Doch die verschiedenen Entwicklerstudios arbeiten schon längst am nächsten Teil, der dann die jüngst geknackte Marke von 800 Millionen Dollar Umsatz in den ersten drei Tragen knacken könnte.

Zuletzt hatten wir darüber berichtet, dass ein Nachfolger von Advanced Warfare in Arbeit sein könnte.

Doch das ist offenbar nicht der Fall. Wie Tom Henderson via Insider Gaming berichtet und sich dabei auf seine Quellen beruft, soll kein Call of Duty: Advanced Warfare 2 in der Entwicklung sein.

Woran man bei Sledgehammer arbeitet, das wollten die Quellen nicht verraten. Das Projekt sei noch in einer frühen Phase und könnte sich noch ändern.

Es könnte aber erst 2026 erscheinen, denn der Wechsel für neue Spiele der Reihe von ein auf alle zwei Jahre soll fortgesetzt werden.