Call of Duty: Warzone: Das sind die exklusiven Vanguard-Belohnungen

Wer heute bei der Enthüllung von Call of Duty: Vanguard live dabei ist, kann sich exklusive Belohnungen für Warzone sichern.

Wie wir bereits mehrfach berichtet haben wird heute Call of Duty: Vanguard in Call of Duty: Warzone live enthüllt. Wer keine Lust hat Warzone dafür zu starten, den laden wir herzlich dazu ein später beim Xboxdynasty Live-Stream ab 19:00 Uhr einzuschalten.

Wer selbst Call of Duty: Warzone starten möchte, solltet dies ab 18:30 Uhr in Angriff nehmen. Ab diesem Zeitpunkt gibt es doppelte EP, doppelte Waffen-EP und doppelte Battle Pass-EP.

Weiter gibt es diese Extras:

Wem jetzt alles aus dem Gesicht fällt, weil er nicht live dabei sein kann, der kann sich entspannen, denn Activision hat bekannt gegeben, dass das ganze Wochenende die Chance bestehen bleibt diese exklusiven Auszeichnungen zu erhalten.