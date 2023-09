Call of Duty: Warzone: Finalrunde der World Series of Warzone in London

Die World Series of Warzone kommt zur globalen Finalrunde in die Copper Box Arena in London.

Am 16. September findet das World Series of Warzone (WSOW) weltweite Finale, präsentiert von Prime Gaming, erstmals in der Copper Box Arena in London vor einem Publikum von 3.000 Fans statt. Das Finale kann auf Twitch und YouTube mitverfolgt werden.

WSOW 2023 lädt die weltweit talentiertesten Call of Duty: Warzone-Spieler nach London ein, damit sie dort um einen Teil des Preisgeldes in Höhe von 600.000 US-Dollar konkurrieren können. 2023 ist das WSOW internationaler denn je, da sich zum ersten Mal auch Spieler aus Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum für das WSOW-Finale qualifizieren können.

Wird Fifakill, zusammen mit abWizz und OEKIY, den Pokal nach Europa bringen? Oder wird TOMMEY, zusammen mit Newbz und Almond, ihn in die Vereinigten Staaten zurückholen? Beide Trios konnten bei den EU- und NA-Stage-2-Finals beachtliche Erfolge vorweisen. In London werden sie gegen insgesamt 48 andere Trios aus sechs Kontinenten antreten.

Das weltweite Finale besteht aus zwei Hauptkomponenten: Dem WSOW-Trio-Wettbewerb und dem SoloYolo-Wettbewerb. Die besten 50 Trios der Welt werden in einer maßgeschneiderten Lobby in einer 6-Karten-Serie mit WSOW-Punktesystem und einem Preisgeld von insgesamt 500.000 US-Dollar antreten. Das Trio, das die beste Leistung erbringt, wird zum Siegerteam gekrönt und gewinnt den ersten Platz mit einem Preis von 100.000 US-Dollar.

Beim SoloYolo werden 150 Spieler des WSOW weltweiten Finales als Solos antreten, wobei der Gewinner je nach Gesamtplatzierung ermittelt wird und ebenfalls 100.000 US-Dollar erhält.

Wann finden die Wettbewerbe statt?

WSOW-Trio: 16 Uhr CEST

SoloYolo: 21 Uhr CEST

Präsentiert von Prime Gaming können Prime-Abonnenten auch vom WSOW Fahrer des Abends-Paktes profitieren. Der WSOW-Operator-Skin wird mit dem TAQ-V Kampfgewehr Bauplan geliefert, welcher im Spiel verwendet werden kann.

Das WSOW-Finale könnt ihr auf Twitch am Samstag um 16 Uhr CEST verfolgen. Twitch-Zuschauer haben auch die Möglichkeit, einen von 50.000 MWIII Beta-Code zu gewinnen. Weitere Preise sind der Blitzableiter Bauplan, die „Was fallengelassen“ Tarnung und XP-Token für die Verwendung im Spiel.