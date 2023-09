The Crew Motorfest: Live-Action-Trailer feiert Early Access

Autor:, in / The Crew Motorfest

Der Early Access zu The Crew Motorfest wurde gestartet und passend dazu ein Live-Action-Trailer veröffentlicht.

Ab sofort steht das neue Rennspiel The Crew Motorfest via Early Access zur Verfügung. Den Startschuss feiert das Team mit der Veröffentlichung eines Live-Action-Trailers. Diesen gibt es hier:

Von Ubisoft Ivory Tower entwickelt, ermöglicht The Crew Motorfest es den Spieler, in einer aufregenden und lebendigen offenen Welten, ihre Rennport-Träume zu verwirklichen. Motorfest ist ein Car Culture geprägtes Festival, das an einem der atemberaubendsten Orte der Welt stattfindet: O’ahu, eine der Hauptinseln des hawaiianischen Archipels.

Allein oder mit Freunden können Spieler am Steuer von hunderten legendären Fahrzeuge, dieses tropische Setting erkunden. An jeder Ecke der Insel bietet das Festival unendliche Möglichkeiten für puren Fahrspaß, alle Arten von fahrerischen Herausforderungen und lädt dazu ein, unglaubliche Landschaften zu erkunden: von den Straßen der Großstadt zu den Hängen der Vulkane, üppigen Regenwäldern, idyllischen Stränden.