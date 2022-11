Call of Duty: Warzone: Personalisiertes Video mit Erinnerungen als Dankeschön

Holt euch euer personalisiertes Video mit Match-Erinnerungen für Call of Duty: Warzone als Dankeschön der Entwickler.

Die Entwickler von Call of Duty: Warzone ehren das Battle Royale Erlebnis mit einem persönlichen Video für jeden einzelnen Spieler als Dankeschön an die Community.

Über einen Link könnt ihr eure Activision-ID eingeben und euch so ein personalisiertes Video mit Erinnerungen und Leistungen aus Warzone anschauen und zum Teilen auch herunterladen.

Im Video werden einige Statistiken festgehalten. Etwa das Datum eures ersten Absprungs, wie viele Siege ihr erlangt habt oder wie viel Schaden ihr ausgeteilt habt.

Euer personalisiertes Video könnt ihr euch unter mywarzonelegacy.callofduty.com anfertigen und anschauen.

Das Video schaut dann so aus:

Mit Call of Duty: Warzone 2.0 steht am 16. November bereits ein Nachfolger in den Startlöchern.