Dead by Daylight: Foliant 16 bringt Update, Sommer-Event und mehr

Dead by Daylight: Foliant 16: Existenz bringt Balanceupdates, ein Sommer-Event und mehr in den Nebel.

Behaviour Interactive kündigt neue Features und Updates für Dead by Daylight mit Foliant 16: Existenz an. Der neueste Foliant zieht die Spieler tiefer in die erschreckende Welt des neuesten Kapitels, End Transmission. Wer sich den vielen Herausforderungen des Spalts stellt, wird mit neuen Erinnerungen für die Singularität, Gabriel Soma und vielen mehr belohnt.

Unter den Belohnungen ist auch das sehr seltene Harter Kerl-Outfit für den neuesten Überlebenden Nicolas Cage.

Foliant 16: Existenz

Kurz nach der Veröffentlichung von End Transmission setzt Foliant 16: Existenz die Geschichte der Charaktere fort. Im Archiv wird die Geschichte von HUX-A7-13, auch bekannt als die Singularität, erörtert, die Empfindungsfähigkeit erlangt, während sie den eigenen Zweck infrage zu stellen beginnt und sich darüber ärgert, das Werkzeug der Menschen zu sein.

Auch die Geschichte von Gabriel Soma findet im neuesten Folianten einen Platz, um Unstimmigkeiten in seinen Erinnerungen zu untersuchen. Behaviour Interactive lädt die Community ein, durch den Spalt und den tiefen Spalt zu reisen, neue Gameplay-Herausforderungen zu meistern und Sci-Fi inspirierte kosmetische Belohnungen für Gabriel Soma, die Singularität, die Künstlerin, Haddie Kaur und mehr zu verdienen.

Neue Features und Updates

Eine Reihe von neuen Features und Updates begleiten die neue Foliant-Veröffentlichung am 26. Juli um 17.00 Uhr.

Erfolgreiches Melde-Feedback: Das Melden von Spieler, die sich nicht an die Spielregeln von Dead by Daylight halten, ist wichtig. Aus diesem Grund hat das Team eine „Erfolgreiche Meldung“-Funktion entwickelt. Damit ist es nun möglich zu sehen, ob bisherige Meldungen zu einem Bann geführt haben. Die Rückmeldungen gelten sowohl für temporäre als auch für permanente Banns, die aufgrund von problematischem Verhalten wie Belästigung oder Cheating ausgesprochen wurden.

Coldwind Kartenbalance-Update: Die Karten Verfallener Kuhstall und Widerliches Schlachthaus wurden überarbeitet, um ein ausgewogeneres Erlebnis für Killer und Überlebende zu schaffen.

Das Onryo-Update: Der Onryo ist ein furchterregender Feind – nicht nur durch die Fähigkeit sich durch Fernsehgeräte zu teleportieren, sondern auch durch den der Spezialeffekt „Verdammt“. Der Statuseffekt „Verdammt“ kann sich bis zu sieben Mal stapeln – dann wird ein Überlebender automatisch zu Boden geworfen und kann vom Onryo getötet werden. Durch die Aktualisierungen vom Onryo werden die Überlebenden dazu gebracht, zweimal nachzudenken, bevor sie sich auf die VHS-Kassetten konzentrieren. Sadako kann ab sofort beim Teleportieren sehen, welche Überlebenden eine Kassette besitzen. Das Onryo-Update wird den Einsatz für Überlebende, die gegen Sadako antreten, erhöhen und gleichzeitig die Kämpfe für Killer strategischer gestalten.

It’s GRILLy kommt zurück

Das Heiße Grillparty-Event feiert vom 03. bis 17. August ein Comeback im Reich der Entität. Auf die Community warten z.B. die Margarita-Generatoren und die Grillhaken sowie eine Reihe von neuen Outfits und Glücksbringer.

Neue Outfits sind im Anmarsch

In diesem Sommer können Spieler mit einigen unverzichtbaren Sammlungen die Hitze im Spiel erhöhen.

Nicolas Cage Grundausstattung-Sammlung: Ein Star seines Ranges hat keinen Mangel an Stil und die Nicolas Cage GrundausrüstungSammlung bringt zwei seiner ikonischen Looks in den Nebel: das Rennen bei Sonnenuntergang-Outfit und das Gorgonenstil-Outfit. Die beiden sehr seltenen Outfits können ab sofort erworben werden.

Kunst aus dem Nebel-Sammlung: Die Kunst aus dem Nebel-Sammlung ist ab dem 01. August erhältlich und wirft ein Licht auf die talentierte Community von Dead by Daylight:

Das Fleisch und Knochen-Outfit für die Zwillinge, entworfen von Raina aus Kanada. o Das Puppensammlerin-Outfit für die Jägerin, entworfen von Jay aus den USA. o Das Überraschungsauftritt-Outfit für Yun-Jin, entworfen von Manuel aus Spanien. Das Inspirationssucher-Outfit für Felix, entworfen von Hunnybear aus Polen. Die Entwürfe von Ikumi Nakamura sind ebenfalls in dieser Sammlung zu finden: das Blinde Vergeltung-Outfit für der Oni, das Schulbande (Julie)-Outfit für die Legion und das Dunkle Rennfahrerin-Outfit für Yui.



Silent Hill-Sammlung: Die ikonische Cheryl Mason erhält ein neues legendäres Maria-Outfit, das sie in Maria aus Silent Hill 2 verwandelt. Die Silent Hill-Sammlung wird ab dem 15. August 2023 erhältlich sein.

Foliant 16: Existenz ist ab sofort über Steam, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store, Windows Store und Nintendo Switch erhältlich.