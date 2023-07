Dead by Daylight: Nicolas Cage genauer vorgestellt

Autor:, in / Dead by Daylight

Schaut euch jetzt neue Spielszenen aus Dead by Daylight an und verschafft euch einen ersten Eindruck von Nicolas Cage.

Wer kennt ihn nicht? Nicolas Cage, der Schauspieler, der in über 100 Filmen mitgespielt hat, ist ab sofort einer von insgesamt 38 Überlebenden in Dead by Daylight.

Als Überlebender ist es wichtig, sich vor dem Killer in Dead by Daylight zu verstecken und den Fluchtweg zu aktivieren. Jeder der Überlebenden hat dabei bestimmte persönliche Eigenschaften, die im Spiel verfügbar sind.

Welche Fertigkeiten Nicolas Cage zu bieten hat, könnt ihr euch jetzt im folgenden Video anschauen:

