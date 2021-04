Deutsche Charts: It Takes Two verdrängt Call of Duty vom Xbox-Podium

It Takes Two verdrängt Call of Duty vom Xbox-Podium und in den Nintendo Switch-Charts geht es mit Monster Hunter Rise monstermäßig ab.

In den offiziellen deutschen Nintendo Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, geht es zurzeit monstermäßig ab. Grund dafür ist das Action-Rollenspiel Monster Hunter Rise, das dank Standard- und Collector’s Edition die Positionen eins und acht gleichzeitig erobert. Der Switch-Exklusivtitel hat mit grandiosen Verkäufen sogar einen entscheidenden Anteil daran, dass der physische Games-Markt die zweitstärksten Wochenwerte des ersten Quartals verzeichnet. Dauerbrenner Super Mario 3D World + Bowser’s Fury muss mit Silber Vorlieb nehmen.

Bei It Takes Two ist der Name Programm. Das Koop-Adventure kann ausschließlich zu zweit gespielt werden und sprudelt nur so vor kreativen Ideen. In der PS4-Hitliste stürzen sich die beiden Protagonisten gleich an erster Stelle ins Abenteuer – ebenso wie im Xbox Series-Ranking, wo It Takes Two den Vorwochensieger Call Of Duty: Black Ops Cold War auf den Silberplatz verdrängt. In der PC Games-Auswertung hat der Landwirtschafts-Simulator 19 wieder die Oberhand, gefolgt von Die Sims 4. Die übrigen Spitzenreiter bleiben unverändert und heißen Demon’s Souls (PS5), GTA V (Xbox One) und Animal Crossing: New Leaf (3DS).