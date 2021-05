Deutsche Charts: New Pokemon Snap und Returnal mischen Games-Charts auf

Als Pokémon Snap 1999 für die Nintendo 64 erschien, ging der Pokémon-Hype gerade erst los. 21 Jahre später sind die Taschenmonster aus der Unterhaltungslandschaft nicht mehr wegzudenken – und New Pokémon Snap macht seinem bekannten Vorgänger alle Ehre: Das kunterbunte Foto-Abenteuer, bei dem Dschungel, Strände und Wüsten erkundet werden können, startet mit grandiosen Verkäufen auf Platz eins der offiziellen deutschen Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Die weiteren Medaillen gehen an Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Weniger friedlich als bei Pokémon geht’s in der SciFi-Welt von Returnal zu, wo blutrünstige Aliens den Spielern nach dem Leben trachten. Der bockschwere Third-Person-Shooter ballert sich direkt an die Spitze der PS5-Hitliste. Dahinter rangieren Demon’s Souls und Call Of Duty: Black Ops Cold War”. Im Xbox Series-Ranking verteidigt der Koop-Spaß It Takes Two die Krone vor Call Of Duty: Black Ops Cold War”.

Die PS4- und Xbox One-Spitzenreiter sind exakt identisch – und heißen NieR Replicant ver.1.22474487139… (hier im Test) bzw. GTA V. Auch bei den anderen Plattformen gibt’s keine großen Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche: Animal Crossing: New Leaf und The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time 3D dominieren wie gehabt die 3DS-Charts, während Die Sims 4 und der wiedererstarkte Landwirtschafts-Simulator 19 auf PC den Ton angeben.