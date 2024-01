Deutsche Charts: Prince of Persia ist König der Xbox Series-Charts

Prince of Persia: The Lost Crown erobert die Xbox Series X/S Charts.

In 35 Jahren hat Prince of Persia nichts von seinem Charme verloren – und verzaubert immer noch mit rasantem Gameplay und orientalischer Atmosphäre.

Nach längerer Pause meldet sich die Action-Reihe nun schwungvoll zurück: Prince of Persia: The Lost Crown erobert nicht nur die Krone der offiziellen deutschen Xbox Series-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, sondern schnappt sich auch die PS5- und PS4-Silbermedaille.

Zusätzlich überzeugt der 2D-Platformer auf Rang sechs der Switch-Hitliste, was ihn plattformübergreifend zur erfolgreichsten Neuveröffentlichung der Woche macht.

The Last of Us Part II Remastered, die heiß ersehnte Wiederauflage des 2020er-Kassenschlagers, lehrt PS5-Fans das Fürchten und verdrängt Marvel’s Spider-Man 2 an die dritte Stelle.

Die Recollection der ursprünglich für Nintendo DS und Wii produzierten Another Code -Spiele feiert auf Platz vier der Switch-Auswertung ihren Einstand. Spitzenreiter bleibt hier Super Mario Bros. Wonder.

Die übrigen Rankings dominieren, wie gehabt, der Landwirtschafts-Simulator 22 (PC) und GTA V (PS4, Xbox One).