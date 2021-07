Deutsche Charts: Resident Evil Village für Xbox Series X weiter Nummer 1

Monster ausbrüten, großziehen und dann gemeinsam durch die Lüfte fliegen und kämpfen: Bei Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin werden selbst furchterregende Kreaturen zu wertvollen Verbündeten. In den offiziellen deutschen Nintendo Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, startet der neueste Teil der RPG-Reihe monstermäßig durch und flattert direkt auf den ersten Platz. Das Nachsehen haben Mario Kart 8 Deluxe und Minecraft, die sich an die zweite bzw. dritte Stelle zurückziehen.

Im 3DS-Ranking bleibt mit dem wiederholten Spitzenreiter Animal Crossing: New Leaf alles beim Alten. Auch auf PS4 und Xbox One (GTA V) sowie PS5 (Ratchet & Clank: Rift Apart) verteidigen die Vorwochensieger den Thron. Ganz anders das Bild dagegen in der PC Games-Hitliste, wo die Fußball-Simulation We Are Football – Edition Bundesliga (eins) an Die Sims 4 (zwei) vorbeidribbelt. Meistverkaufter Xbox Series-Titel ist nun Resident Evil Village, gefolgt von It Takes Two.