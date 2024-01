Deutsche Charts: Spider-Man und Super Mario weiter on top

Langsam erwacht der Videospielmarkt wieder aus der Winterpause und kann sich auf Neuveröffentlichungen wie Prince of Persia: The Lost Crown, The Last of Us Part 2 Remastered oder TEKKEN 8 freuen.

In den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, geht’s bis dahin aber noch behäbig zu. Mit Marvel’s Spider-Man 2 (PS5), Call of Duty: Modern Warfare III (Xbox Series) und dem Landwirtschafts-Simulator 22 (PC) werden dieselben Spitzenreiter wie vor sieben Tagen gelistet.

Weiterhin eine Nummer für sich ist GTA V. Während der Open-World-Kracher auf Rang zwei der Xbox Series-Hitliste zurückkehrt, bleibt er auf PS4 und Xbox One das Maß der Dinge.

Das Switch-Ranking dominiert Super Mario nach Belieben: Dank Super Mario Bros. Wonder (eins), Mario Kart 8 Deluxe (zwei), Mario Party Superstars (fünf), Super Mario Party (acht), New Super Mario Bros. U Deluxe (neun) und Super Mario Odyssey (zehn) zeichnet das Nintendo-Maskottchen für sechs der zehn Top-Positionen verantwortlich.