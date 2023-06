Diablo IV: 666 Millionen Dollar Umsatz in 5 Tagen

Diablo IV hatte den umsatzstärksten Start in der Geschichte von Blizzard. Das Action-RPG überschritt in den ersten fünf Tagen nach der Veröffentlichung am 6. Juni die Marke von 666 Millionen Dollar gemessen an verkauften Einheiten und Dollar-Umsätze auf allen Plattformen.

Der neueste Teil der Diablo-Reihe und das am schnellsten verkaufte Spiel aller Zeiten von Blizzard ist das Äquivalent zur größten Eröffnungswoche des Jahres an den Kinokassen.

Die Helden von Sanktuario, der Welt, in der Diablo spielt, haben bereits mehr als 276 Millionen Stunden oder mehr als 30.000 Jahre gespielt.

Mike Ybarra, Präsident von Blizzard Entertainment, sagte: „Im Namen von Blizzard möchten wir den Millionen von Spielern auf der ganzen Welt danken, die in Diablo IV eingetaucht sind. Diablo IV ist das Ergebnis unserer unglaublichen Teams, die zusammenarbeiten, um genredefinierende Spiele zu entwickeln und zu unterstützen, legendäre Welten zu erschaffen und Erinnerungen zu wecken, die ein Leben lang halten werden. Wir sind stolz auf das Team und fühlen uns verpflichtet, auf unsere Spieler zu hören und sicherzustellen, dass Diablo auch in den kommenden Jahren die Erwartungen übertreffen wird.“

Was machen die Spieler also mit all der Zeit, die sie in Diablo IV verbringen?

276 Milliarden getötete Dämonen seit dem Early Access: fast das 35-fache der Weltbevölkerung.

Spieler wurden über 316 Millionen Mal besiegt

… über 5 Millionen dieser Todesfälle wurden durch die Hand des Butchers verursacht.

Aber sie fallen nicht allein – über 166 Millionen Mal haben Spieler eine Gruppe mit Freunden gegründet.

163 Spieler haben die höchste Stufe im Hardcore-Modus erreicht, wo Tode permanent sind.

Wenn die Spieler Diablo nicht gespielt haben, haben sie es angeschaut – Diablo IV war vom 1. bis zum 9. Juni die Nummer 1 auf Twitch und brach den Blizzard-Rekord für die Anzahl der gestreamten und angeschauten Stunden im gleichen Zeitraum.