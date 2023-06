Diablo IV: Lilith betritt Europas Straßen

Autor:, in / Diablo IV

Die Tore der Hölle haben sich in Diablo IV geöffnet, aber Lilith erobert auch Berlin, Stockholm und London.

Zur Veröffentlichung von Diablo IV reißt Lilith auf drei Hauswänden die Grenzen zu unserer Welt ein.

In Berlin, Stockholm und London verlässt sie Sanktuario und betritt Europa durch höllische Straßenkunst mit Projektionsmapping. Schaut euch die beeindruckenden Kunstwerke im Video an. In den Abendstunden werden sie durch die Lichtprojektionen regelrecht zum Leben erweckt.

