Elden Ring: No-Hit-Run mit E-Saxophon

Der Twitch-Streamer DrDeComposing hat Elden Ring durchgespielt, ohne einen einzigen Treffer einzustecken. Während wir 2022 von einem No-Hit-Run berichteten, gab es hier einen entscheidenden Unterschied: DrDeComposing nutzte als Controller ein elektrisches Saxophon anstelle eines klassischen Controllers.

Auf Twitter feierte der Streamer sein Erfolgserlebnis nach monatelanger Planung und Vorbereitung. Jede Taste des Controllers hat er mit einem Ton auf seinem Saxophon gemappt, er muss in das Mundstück blasen, um sie zu aktivieren.

In der Vergangenheit hat DrDeComposing bereits andere Spiele über diesen ungewöhnlichen Weg bestritten. Dazu zählen unter anderem Cuphead, Resident Evil 2 Remake und The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Auch Soulsbourne-Titel wie Bloodborne, die Dark Souls-Trilogie und Demon’s Souls Remake gehören zum Portfolio der herausfordernden Leistungen. So gelange ihm, einige der Spiele mit einem Level-1-Charakter anzugehen oder ohne Todesfälle zu bewältigen.

Um Elden Ring in ungefähr 2,5 Stunden, ohne einen einzigen Treffer abzuschließen, trainierte DrDeComposing den Run täglich, somit hat er hunderte Stunden investiert, um das Ziel schlussendlich zu erreichen. Seinen Angaben zufolge handelte es sich um den ersten erfolgreichen No-Hit-Run in Elden Ring, der mit einem nicht-traditionellen Controller (z.B. Tanzmatte, Guitar Hero Controller, usw.) absolviert wurde.