Elden Ring: Pre-Load auf Xbox Series X|S und Xbox One gestartet

Autor:, in / Elden Ring

Die Veröffentlichung von Elden Ring rückt immer näher. Am 25. Februar ist es so weit und Spieler stürzen sich in die offene Spielwelt des Rollenspiels von FromSoftware.

Ab sofort kann der Pre-Load von Elden Ring mit knapp 50 GB auf Xbox Series X|S und Xbox One vorgenommen werden.

Wer über eine etwas langsamere Leitung verfügt, hat also ausreichend Zeit, sich das Spiel rechtzeitig auf seine Xbox-Konsole herunterzuladen.

Sollte euch diese Meldung zum Vorbestellen animiert haben, dann holt euch 6000 Rewards Punkte mit der Punch Card zu Elden Ring.