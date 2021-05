Fallout 76: Test-Server zu Steel Reign und neues Update verfügbar

Die öffentlichen Test-Server zu Fallout 76 Steel Reign sind bereits live und beinhalten die gesamte Questline, in der Spieler den Abschluss der „Brotherhood of Steel“-Geschichte erleben werden, die mit „Steel Dawn“ begann. Außerdem werden das legendäre Handwerkssystem, die Überarbeitung der legendären Attribute, das saisonale Meat-Week-Event und vieles mehr zum Ausprobieren bereitstehen. Geplant ist außerdem, den Konten der Spieler im PTS vorgefertigte Charaktere hinzuzufügen, damit sie sofort die Steel Reign Quests in Angriff nehmen und die neuen Belohnungen ausprobieren können.

Das Steel Reign-Update, dessen Veröffentlichung momentan für den Juli 2021 vorgesehen ist, soll am 25. Mai einen weiteren Patch bekommen. Dieses Update wird kleiner als einige der vorherigen Veröffentlichungen sein. Es wird ein paar Vorbereitungsarbeiten für Steel Reign umfassen, diverse von der Community gemeldete Fehler beheben und ein paar neue Gegenstände in den Atomic Shop bringen.

HOLT EUCH DIESES WOCHENENDE DOPPELTEN S.C.O.R.E.

Der Showdown zwischen Commissioner Chaos und Rüstungsass spitzt sich zu, die Power-Patrouille geht auf direkten Konfrontationskurs mit den Yukon Five. Die kommenden Tage werden euch eure täglichen Challenges doppelt so viel S.C.O.R.E. wie normalerweise einbringen, wodurch ihr eurer Position auf dem Spielbrett einen kleinen Schub geben und Rangbelohnungen schneller einsacken könnt. Seht euch die Anfangs- und Endzeiten des Doppelter-S.C.O.R.E.-Events unten an und schließt dieses Wochenende so viele täglichen Challenges wie möglich ab.