Fortnite: Spiel bekommt bald einen neuen Batman Skin

Die erste Ausgabe des sechsteiligen Batman/Fortnite: Zero Point Comics ist veröffentlicht, und einige neue verwandte DC Comics Kosmetika sind bereits online erschienen. Jeder, der die erste Ausgabe letzte Woche gekauft hat, bekam bereits frühen Zugang zu Rebirth Harley, einem neuen Harley-Skin, der auf ihrem Aussehen basiert, das während DCs umfassender Überarbeitung 2016 entstand. Nun scheint auch ein neuer Batman-Alternativstil namens Batman Zero bald im Fortnite Item Shop zu debütieren.

Der Fortnite-YouTuber Ali-A hat ein kurzes Video getwittert, das den neuen Skin zeigt, von dem er sagt, dass er ihm von Epic Games geschenkt wurde, bevor er „bald“ im Shop erscheint. Ali-A stellte klar, dass dieses Batman Zero-Kosmetikum anders ist als das gepanzerte Batman-Item, das ein siebter Bonusgegenstand im Spiel ist, den Fans durch das Sammeln aller sechs Ausgaben von Batman/Fortnite freischalten können.

Big thanks to @FortniteGame for #gifting me the new Batman Zero skin early! 🙏🦇

Video going up soon using the skin! 🏆

Skin will be in the store soon – Don't forget to use code "ALIA"! 🥳#EpicPartner pic.twitter.com/xrZn5A6Etm

— Ali-A (@OMGitsAliA) April 29, 2021