Streamer-Stars wollen eigenes Battle Royale-Spiel erschaffen! Für viele werden diese Namen keine neuen sein: Ninja, der Fortnite dominierte und einen unglaublichen Rum aufbaute, TimTheTatMan der Schlagzeilen mit seinem Exklusiv-Vertag, dem damit einhergehenden Wechsel von Twitch auf YouTube machte, NICKMERCS, Mitbesitzer des FaZe Clans, SypherPK der mit seinem Fortnite-Content selten weniger als 600.000 Klicks pro Video landet und Schlussendlich Miteigentümer der „100 Thieves“, CouRageJD.

Die Jungs haben sich zusammengesetzt und entschlossen, es wird an einem eigens entwickelten Battle Royale Spiel gearbeitet. Der Trend zum eigenen Spiel ist nicht neu. Herschel Beahm, besser bekannt als Dr.Disrespect, regte schon öfter mit solchen Ideen die Wünsche der Spieler an.

Ein Spiel, was genau auf sie zugeschnitten ist, von den Streamern, die sie gerne schauen. Bevor es die Figur „Dr.Disrespect“ gab, war Herschel Beahm selber aktiv an der Entwicklung von Spielen beteiligt. Als Level-Desingner kreierte er diverse Mehrspielerkarten für Call of Duty: Advanced Warfare. Darunter beliebte Maps wie Solar, Horizon oder Site 244. Jetzt steht sein eigener Shooter, Deadrop, in der frühen Pre-Alpha Phase, in der es bereits gespielt werden kann. Aktuell aber nur für den PC, wann und ob es auf der Xbox und PlayStation spielbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Das neue Team aus den oben aufgeführten Streamern will dem Spiel „Deadrop“ anscheinend direkte Konkurrenz machen und veröffentlichte ein Artwork, in dem die Größen selber dargestellt werden. Man plant, ein von der Community betriebenes Battle Royale-Spiel zu entwickeln.

Dazu nutzt man den UEFN-Editor. Dieser Editor wird beispielsweise auch von Epic Games unter anderem für Fortnite genutzt. Einhergehend damit steht einem auch die Unreal Engine 5 zur Verfügung.

Laut den Verantwortlichen soll das Spiel „wirklich einzigartig“ werden. Dabei will das Team seine eigenen Erfahrungen stark in das Spiel einfließen lassen. Ein riesiges Unterfangen, aber es wurde betont, dass es noch Zeit brauchen wird, bis das Spiel mit dem Arbeitstitel „Project V“ voraussichtlich 2024 erscheinen soll.

In einem Statement auf der Seite von Project V verkündete das Quintett:

„Wir werden uns Zeit nehmen, um dieses Spiel zu entwickeln, da die Funktionen für UEFN leistungsfähiger und flexibler werden. Mit benutzerdefinierten Waffen, einer Karte in Originalgröße, flüssigen Bewegungen und einzigartigen Mechaniken haben wir ehrgeizige Pläne, etwas wirklich Einzigartiges zu entwickeln. Wir können zwar noch nicht allzu viele Details über das Spiel verraten, aber hier ist, was wir euch verraten können: Project V wird ein Spiel sein, dass das Feedback und die Funktionen der Community in den Vordergrund stellt. Wir glauben, dass unsere Spieler ein Mitspracherecht bei der Gestaltung des Spiels haben sollten, das sie spielen.“

Insgesamt können die fünf Streamer eine Gemeinde von mehr als 140 Millionen Fan vorweisen. Alleine deswegen dürfte der Titel direkt zum Start offensichtlich mit Millionen von Spielern versorgt sein.