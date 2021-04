Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Hunt: Showdown und mehr

Mit euer Xbox LIVE Goldmitgliedschaft stehen euch für das anstehende Wochenende drei Spiele auf der Xbox zur Auswahl.

Ihr könnt wahlweise in Hunt: Showdown auf die Jagd gehen, mit eurem Bike in Steel Rats alles zu Klump fahren oder euch in der riesigen Spielwelt von The Elder Scrolls Online ins Abenteuer stürzen.

Im Falle von The Elder Scrolls Online verlängert sich sogar euer kostenloser Aufenthalt, denn das Basisspiel ist bis 13. April kostenlos auf Xbox spielbar.