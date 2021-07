Frostpunk: Drei neue DLC’s für Xbox und PlayStation ab 21. Juli

Neue Gameplay-Mechaniken, neue Gebäude, neue Geschichten und Dilemmas – all das und noch viel mehr kommt für Frostpunk mit der Veröffentlichung von drei Erweiterungen für die City-Builder-Survival-Simulation von 11 bit Studios. The Last Autumn, On the Edge und The Rifts erscheinen alle am 21. Juli für Xbox One, Xbox Series X/S und PlayStation 4.

„Alle Erweiterungen mussten zwei Zwecken dienen, als wir sie entwarfen Wir wollten die Lore erweitern, da das Spiel die Not der Menschen im Kampf mit der Natur schildert, und wir legten viel Wert auf die Erzählung, aber auch neue Mechaniken einführen. Wir wollten nicht den Ansatz verfolgen, mehr Spielspaß zu liefern, der sich fast so spielt wie das Basisspiel, und am Ende sind drei Erweiterungen entstanden, die sich vom Basisspiel, aber auch voneinander unterscheiden. Und wir sind froh, dass Konsolenspieler endlich die Chance haben, sie zu spielen. Danke, dass ihr so geduldig gewartet habt“ – sagt Kuba Stokalski, Lead Designer von Frostpunk

Die markanteste der drei Erweiterungen ist „The Last Autumn“. Eine Vorgeschichte, die vor dem endlosen Schnee spielt, lenkt die Stimmung des Spiels in völlig neues Terrain. Mit grünen Bäumen, einem Schiffsdock zur Ressourcengewinnung und der Aufgabe für die Spieler, den Aufstieg des Generators aus dem Basisspiel zu beaufsichtigen – ein Wunderwerk der Technik, das uns alle retten könnte – ist der Einsatz hoch und die Frist kurz. Sie müssen entscheiden, wie sehr Sie Ihre Leute im Kampf um die Konstruktion eines Werkzeugs antreiben, das die letzte Hoffnung der Menschheit sein könnte.

On the Edge folgt erzählerisch den Ereignissen nach dem Großen Sturm und nach dem Ende des Basisspiels. Ihre Aufgabe ist es, einen Außenposten weit außerhalb der Stadt zu bauen und zu unterhalten. Sie sind auf sich allein gestellt – ohne den Generator – aber eine Möglichkeit, Ressourcen aus einem kürzlich entdeckten Militärlager zu gewinnen, scheint das Risiko wert zu sein. Ebenso riskant, aber ebenfalls der Mühe wert, ist die Aufrechterhaltung von Handelsrouten mit den Siedlungen anderer Überlebender.

Zu guter Letzt fügt The Rifts eine neue Karte für den Endlos-Modus und Brücken hinzu, eine neue Art der Konstruktion, um über Inseln verstreute Ressourcen zu sammeln.

Frostpunk Console DLC’s Date Announcement Trailer:



Alle Erweiterungen werden ab dem 21. Juli auf Xbox One, Xbox Series X/S und PlayStation 4 erhältlich sein. Alle können separat und im Season Pass gekauft werden. Frostpunk wird auch in einer Complete Edition erhältlich sein, die das Basisspiel und die drei Erweiterungen enthält.