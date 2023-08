Gamescom 2023: Über 30 Spiele am Xbox-Stand anspielbar

Autor:, in / Gamescom 2023

Auf dem Xbox-Stand können Besucher der Gamescom über 30 Spiele an mehr als 150 Anspielstationen anzocken.

Heute hat Microsoft weitere Details zu seinem Auftritt auf der Gamescom in Köln bekannt gegeben. Darunter auch die Spiele, die Besucher am Stand von Xbox ausprobieren können.

So werden an mehr als 150 Stationen über 30 Spiele von First- und Third-Party-Anbietern spielbar sein.

Diese Spiele wurden bisher genannt und sind am Xbox-Stand auf der Gamescom spielbar:

Ara: History Untold (Oxide Games)

ARMORED CORE VI: Fires of Rubicon (FromSoftware)

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (CD PROJEKT RED

Forza Motorsport (Turn 10)

Jusant (DontNod)

Lamplighter’s League (Paradox Interactive)

Lightyear Frontier (Amplifier)

Microsoft Flight Simulator (Asobo)

Party Animals (Recreate Games)

Payday 3 (Overkill Software und Starbreeze Studios)

Persona 5 Tactica (SEGA ATLUS)

Spotlight (Quantic Dream’s Under the Waves

STALKER 2 Heart of Chornobyl (GSC Game World)

Starfield (Bethesda Game Studios)

SteamWorld Build (Thunderful)

The Elder Scrolls Online (Zenimax Online Studios)

Towerborne (Stoic)

Der Xbox-Stand ist in Halle 8 (Nordeingang) an den unten aufgeführten Tagen für Besucher geöffnet. Neben den Spielstationen findet ihr dort auch Fototermine und ein eigenes Theater mit 300 Sitzplätzen vor.

Öffnungszeiten Xbox-Stand

Donnerstag, 24. August – 10:00 – 20:00 Uhr

Freitag, 25. August – 10:00 – 20:00 Uhr

Samstag, 26. August – 9:00 – 20:00 Uhr

Sonntag, 27. August – 9:00 – 20:00 Uhr