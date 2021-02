Halo: The Master Chief Collection: Neuigkeiten zu Entwicklung und Flighting Update

Das Flighting hat für Ring 3 begonnen. Diejenigen unter euch, die als Halo Insider registriert sind, sollten ihre Waypoint-Nachrichten überprüfen, um alle notwendigen Details zu erfahren, damit sie mitmachen können. Dieses Mal wurden alle Halo Insider eingeladen, basierend auf euren Plattformpräferenzen, also stellt sicher, dass ihr eure Posteingänge überprüft.

Für diesen Flight gibt es viele Inhalte, die alle in der Übersicht aufgeschlüsselt sind – die in euren Nachrichten auf Halo Waypoint verlinkt sein wird. Um sicherzugehen, dass ihr auf dem neuesten Stand seid, solltet ihr einen Blick darauf werfen, um alles über den Halo: The Master Chief Collection Flight zu erfahren.

Custom Game Browser

Auf der Entwicklerseite wird der lang erwartete Custom Game Browser in einem zukünftigen Update zum aktuellen Flight erscheinen – solange die nächste Woche reibungslos verläuft.

Beim Custom Game Browser haben sich die Entwickler die Zeit genommen, so viel Feedback wie möglich über die Jahre zu hören und haben so viel von dieser Kernfunktionalität eingebaut, wie sie konnten. Das bedeutet, dass Spiele auf dedizierten Servern gespielt werden können und dass Spieler effektiv eigene Wiedergabelisten erstellen können. Diese werden im Spiel als „Varianten“ bezeichnet, mit denen sie eine benutzerdefinierte Auswahl an Spielmodi und Karten erstellen können, die mit benutzerdefinierten Rotationen und wiederholbaren Optionen aufgebaut sind.

Zuerst wird es für Halo: Reach ausgerollt und mit der Zeit auf weitere Spiele ausgeweitet. Es ist ein sehr robustes Tool und wird mit der Zeit für alle Titel in MCC online gehen.

Benutzerdefiniertes Wechseln des Spielteams

Mit diesem Flight werden Spieler nun in der Lage sein, während eines benutzerdefinierten Spiels das Team zu wechseln. Dies ist ein Feature, das bis zum Erscheinen von Season 6 in allen Spielen in MCC implementiert wird. Dies ist ein großer Gewinn für die Spieler, die darum gebeten haben, dass dieses Feature in die alten Halo-Titel in MCC zurückkehrt, so wie es in den ursprünglichen Versionen vorhanden war. Das prominenteste Beispiel sind Spieler, die die Zombies von Halo 2 spielen und in der Lage sein wollen, das Team von Rot zu Grün zu wechseln. Diese Option wird sowohl für den Halo: Reach- als auch für den Halo 3-Inhalt über das Pausenmenü im Flight verfügbar sein.