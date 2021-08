Halo TV-Serie: 343 Transmedia-Chefin spricht über Ziele der Produktion

Head of Transmedia Kiki Wolfkill von 343 Industries hat sich in einem Interview zu den Zielen der Halo TV-Serie geäußert.

Eine Halo TV-Serie mit Pablo Schreiber als Master Chief, Natascha McElhone als Dr. Halsey und Jen Taylor als Cortanas Stimme, befindet sich schon seit einiger Zeit in Arbeit und soll im ersten Quartal 2022 auf Paramount+ starten.

In einem Interview mit IGN hat sich 343 Head of Transmedia Kiki Wolfkill zu den Zielen der TV-Show geäußert und zusätzlich einen kleinen Einblick in die Arbeiten gegeben. Die größte Herausforderung bei der Erstellung der TV-Adaption ist es ihr zufolge, die beste nicht interaktive Weise der Repräsentation der Geschichte des Master Chiefs zu finden:

„Die wahrscheinlich größte Herausforderung bei der Adaptierung des Spiels besteht darin, dass das Spiel darauf ausgelegt ist, dich in die Rüstung des Chiefs zu versetzen. In Bezug auf die Serie bitten wir die Leute, sich zurückzulehnen, und wir werden eine Seite des Chiefs präsentieren, welche man im Spiel einfach nicht spielen kann.“

Zudem bestehe durch die Serie die Möglichkeit, die teilweise eingeschränkten Erzählmöglichkeiten der Videospiele zu erweitern und Charaktere und Wendungen genauer zu beleuchten:

„In einem Ego-Shooter gibt es nur eine begrenzte Charakterentwicklung, weil man die Möglichkeit erhalten möchte, dass der Charakter auf gewisse Weise von den Spielern beeinflusst wird. Das Fernsehen gibt uns also die Möglichkeit, uns wirklich auf Charakter und Geschichte auf eine Weise zu konzentrieren, die in einem Ego-Spiel schwerer zu vermitteln ist.“ „Die Hoffnung ist, dass du das Spiel spielen kannst und dieses Gefühl dafür hast, wer dieser Charakter ist, und Spaß dabei hast, und dann kannst du aufhören und es beiseitelegen, diese andere Erfahrung genießen und auf eine andere Reise mitgenommen werden. Diesen Charakter auf eine andere Weise sehen, ohne das Gefühl zu haben, dass er den Charakter, den du bereits während des Spiels ins Herz geschlossen hast, zerstört.“

Wolfkill sprach auch über ihre Verantwortung ein überzeugendes Produkt für Halo-Fans abzuliefern. Während der Produktion sei all ihre Energie darauf gerichtet etwas Großartiges zu erschaffen. Zeit um in Panik zu geraten und über ein mögliches Versagen nachzudenken, bleibe ihr dabei nicht: