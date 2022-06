High on Life: Infos zum abgedrehten Sci-Fi-Shooter

Autor:, in / High on Life

High On Life ist ein witziger Sci-Fi-Shooter von Justin Roiland von Rick and Morty.

In High On Life kommt ihr frisch von der Highschool, habt keinen Job und keinen Ehrgeiz und habt wirklich nichts zu bieten, bis ein außerirdisches Kartell, das sich an der Menschheit bereichern will, die Erde überfällt.

Jetzt müsst ihr mit einem Team von charismatischen, sprechenden Waffen dem Ruf des Helden folgen und der tödlichste intergalaktische Kopfgeldjäger werden, den der Kosmos je gesehen hat.

Im neuesten Comedy-Abenteuer von Justin Roiland reist ihr zu einer Vielzahl von Biomen und Schauplätzen im gesamten Kosmos, tretet gegen den ruchlosen Garmantuous und seine Schlägerbande an, sammelt Beute, trefft einzigartige Charaktere und vieles mehr!

Rettet und verbündet euch mit charismatischen, sprechenden Waffen, um der tödlichste intergalaktische Kopfgeldjäger zu werden, den der Kosmos je gesehen hat. Jede Waffe hat ihre eigene, einzigartige Persönlichkeit, und ihr werdet diese Waffen (auf coole und normale Weise) während eurer Reise kennenlernen.

In entscheidenden Momenten teilen sie ihre Gedanken und Ansichten mit, und die Entscheidungen, die ihr trefft, können zu unterschiedlichen Ergebnissen in der Geschichte führen.

Navigiert durch dynamische und sich verändernde Welten, darunter ein Dschungelparadies, eine in einem Asteroiden gebaute Stadt, das Zentrum des Kosmos und eine Vielzahl anderer seltsamer Orte.

Das sind auch keine Einbahnstraßenreisen. Jäger können Planeten erneut besuchen, um Sammlerstücke aufzuspüren, menschliche Nachzügler zu retten und aufregende erzählerische Überraschungen zu entdecken.

Nutzt die einzigartigen Fähigkeiten jeder Waffe, um gegen eine Vielzahl von Kriminellen anzutreten, während ihr die ruchlosen Garmantuous und seine Bande von außerirdischen Schlägern aufspürt. Jäger werden ermutigt, strategisch die beste Waffe für jede Situation zu wählen, Feinde einzuschätzen und die Waffen während des Spiels zu wechseln. Nur damit ihr es wisst: Diese Typen wurden alle ausgiebig erforscht, denn sie benutzen Menschen als Drogen – High Life eben!

Jäger können ihre Fertigkeiten in wiederholbaren Jäger-Herausforderungen verbessern und dabei im Spiel Ressourcen, um Upgrades und eine Reihe von Alien-Technologien zu kaufen. Warp-Basen können genutzt werden, um Kopfgeldjägeranzug und Spezialmunition aufzuladen – oder sogar Feindbegegnungen, wenn ihr euch blutdürstig fühlt. Lernt einen Haufen seltsamer, lustiger und witziger NPCs kennen!

High on Life erscheint im Oktober 2022 und wird direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass enthalten sein.