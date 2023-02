Hogwarts Legacy: Bombastischer Start für Warner Bros.

Am 10. Februar 2023 wurde Hogwarts Legacy für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich. Seit seinem Start, dem größten in Europa außerhalb von FIFA und Call of Duty seit 2018, führ das Harry Potter-Rollenspiel die Verkaufscharts an und ist in aller Munde.

Ganz zur Freude von Publisher Warner Bros. Games, das sich durch die zukünftig erscheinenden Versionen für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch weiteren Erfolg verspricht. Auch das Spielerengagement kann sich mehr als sehen lassen, wie Präsident David Haddad im Interview mit Variety ausführt:

„Wir sind sehr zufrieden mit dem ersten Start und sehen eine vielversprechende Zukunft für unsere anderen Plattform-Launches.“ „Das Engagement der Spieler ist spektakulär. Bislang haben wir über 152 Millionen Spielstunden, 173 Millionen angebaute magische Pflanzen, 115 Millionen gebraute Tränke und 556 Millionen besiegte dunkle Zauberer gezählt.“

In aktualisierten Zahlen, die nach dem Interview erschienen, ist sogar die Rede davon, dass bis zum 21. Februar 2023 267 Millionen Spielstunden, 393 Millionen angebaute magische Pflanzen, 242 Millionen gebraute Zaubertränke und 1,25 Milliarden besiegte dunkle Zauberer in Hogwarts Legacy verzeichnet wurden. Dieser Erfolg könnte sogar dazu führen, dass eine Hogwarts Legacy TV-Serie umgesetzt wird.