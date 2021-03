Hood: Outlaws & Legends: Neuer Trailer stellt Mystic-Klasse vor

In einem neuen Trailer zu Hood: Outlaws & Legends wird die Mystic-Klasse detailliert vorgestellt.

Sumo Digital und Focus Home Interactive haben die vierte und letzte Klasse ihres kommenden PvPvE-Action-Titels Hood: Outlaws & Legends vorgestellt. Nachdem zuvor bereits der Brawler, der Hunter und der Ranger mitsamt ihren Fähigkeiten genauer beleuchtet wurden, ist diesmal die Mystic Klasse an der Reihe.

Wie Game Director Andrew Willans im neuen Trailer erklärt, handelt es sich bei der Mystic-Klasse um eine interessante Kombination aus Stealth, Nahkampf und Unterstützung.

Mit seinem Dreschflegel hat der Mystic eine hohe Reichweite im Kampf und kann mithilfe seines schweren Angriffs Feinde aus der Ferne betäuben. Ebenfalls ist er in der Lage Gift-Bomben zu nutzen, um Feinden die Ausdauer zu nehmen. Er selbst verfügt dabei über die schnellste Ausdauerregeneration aller Klassen.

Via Einsatz seiner ultimativen Fähigkeit „Instinct“ kann der Mystic sich und seine Verbündeten in unmittelbarer Nähe heilen. Zudem werden Feinde kurzzeitig durch Wände sichtbar.

Hood: Outlaws & Legends erscheint am 10. Mai 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC. Vorbesteller können schon am 7. Mai loslegen und erhalten zusätzlich exklusive kosmetische Ingame-Gegenstände.