Kojima Productions: Neues Spiel ist wie ein neues Medium behauptet Kojima

Das Studio Kojima Productions arbeitet an einem Spiel, welches fast wie ein neues Medium sei.

Bei Kojima Productions arbeitet man an offenbar an etwa bahnbrechendem. Ein neues Spiel, das fast wie ein neues Medium ist. Das sagt Videospieldesigner Hideo Kojima selbst im Interview mit The Guardian.

Sollte das Spiel gelingen, dann würde es die Dinge umkrempeln. Nicht nur in der Videospielindustrie, sondern auch in der Filmindustrie.

Details zum Spiel ließ Kojima natürlich offen. Woran er da genau arbeitet, bleibt also ein Geheimnis.

Neben einem Projekt in Partnerschaft mit Microsoft soll auch ein Spiel mit dem Titel Overdose sowie ein möglicher Nachfolger zu Death Stranding in Entwicklung sein.

Man pflegt auch weiterhin gute Partnerschaft mit Sony, wie Kojima im Juni verlauten ließ.