Kojima Productions: Team wird im großen Stil erweitert

Kojima Productions wird das Team im großen Stil erweitern und will fast 30 neue Stellen besetzen.

Kojima Productions sucht mit Stellenausschreibungen auf der eigenen Website des Studios nach Charakterzeichnern, Autoren, Level-Designern, Projektmanagern und mehr. Genau zu erkennen ist nicht, um was es im neuen Projekt geht, aber als einzigen Hinweis, den man aus den Stellenangeboten entnehmen könnte, ist die Formulierung „High-End-Projekte“, die in vielen der Angebote auftaucht.

Welches könnte also ein High-End-Projekt sein? Gerüchte sind im Umlauf, dass Kojima mit Xbox an einem Titel arbeitet, das Microsofts Cloud-Technologie nutzt, aber dafür gibt es keine offizielle Bestätigung. Ein kürzlich auf Twitter geposteter Teaser sorgte für die Vermutung, das Studio könnte mit Norman Reedus zusammenarbeiten.

Etwas, das zu 100 Prozent feststeht ist die Tatsache, dass Hideo Kojima in die Welt der Filme eintaucht, nachdem er ein neues Büro von Kojima Productions in Los Angeles eröffnet hat. In einer Erklärung des Chefs des neuen Teams, Riley Russell, heißt es:

„Das Team hat sich zum Ziel gesetzt, die Reichweite und den Bekanntheitsgrad der bei Kojima Productions in Entwicklung befindlichen Titel zu erhöhen und sie zu einem noch größeren Teil unserer Populärkultur zu machen.“