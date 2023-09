Lies of P: Acht Bosskämpfe im Gameplay-Trailer

Autor:, in / Lies of P

Im neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Xbox Game Pass-Rollenspiel Lies of P gibt es Ausschnitte aus acht Bosskämpfen zu sehen.

Im kommenden Soulslike-Rollenspiel Lies of P spielt Genre-üblich das Besiegen von fordernden Bossen eine prägende Rolle. Ein neu veröffentlichter, sechsminütiger Gameplay-Trailer bietet jetzt kurze Einblicke in gleich acht der im Spiel enthaltenen Bosskämpfe.

Lies of P erscheint am 19. September 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC und im Xbox Game Pass.