Lies of P: Wing of Hypocrisy aus Original Soundtrack veröffentlicht

Hört euch den Song „Wing of Hypocrisy“ an, der aus dem Original Soundtrack zu Lies of P stammt.

Zu Lies of P, dem von der klassischen Pinocchio-Geschichte inspirierten Action-RPG, wurde der Song „Wing of Hypocrisy“aus dem Original Soundtrack veröffentlicht.

In Lies of P übernehmt ihr die Rolle von Pinocchio, einer mechanischen Puppe, die sich auf der Suche nach einer geheimnisvollen Person durch alles kämpft, was sich ihr in den Weg stellt.