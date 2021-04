Life is Strange: True Colors: Charaktere von Haven Springs im Video

Trefft die Charaktere aus der Stadt Haven Springs in einem neuen Video zum narrativen Abenteuer Life is Strange: True Colors.

Nachdem wir gestern erst in der Eröffnungssequenz mit Alex Chen mehr über die Protagonisten erfahren haben, zeigen Deck Nine und Square Enix heute weitere Charaktere aus Life is Strange: True Colors.

„Als Alex Chen in der beschaulichen Stadt Haven Springs in Colorado ankommt, wird sie Teil einer engverbundenen Gemeinschaft voller Geheimnisse, Überraschungen und potenzieller neuer Freunde. Mit ihrer psychischen Kraft der Empathie wird Alex diese Menschen im Verlauf des Spiels innig kennenlernen. Beginnt eure Suche nach der Wahrheit mit diesem Video, in dem alle Hauptcharaktere und ihre unglaublichen Schauspieler vorgestellt werden.“

Alle Charaktere könnt ihr mit der Veröffentlichung von Life is Strange: True Colors am 10. September 2021 selbst kennenlernen.