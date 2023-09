Like a Dragon: Infinite Wealth: Ichiban schlägt im Gameplay-Trailer kräftig zu

Im neuen Gameplay-Trailer zu Like a Dragon: Infinite Wealth lässt Ichiban seine Gegner ziemlich alt aussehen.

Like a Dragon: Infinite Wealth ist der Nachfolger zum Spinoff Yakuza: Like a Dragon, auf den Fans des Yakuza-Ablegers bereits gespannt warten. Erneut dürft ihr euch als Ichiban durch ein Abenteuer prügeln, welches an die alten Zeiten der durch Rundenkämpfe geführten Rollenspiele erinnert.

Inspiriert durch Klassiker wie Dragon Quest erlebt ihr mit Ichiban ein weiteres aufregendes Abenteuer, in dem ihr neben alten Bekannten viele neue Gesichter kennenlernen dürft. Im Gameplay-Trailer bekommt ihr jetzt neue Eindrücke zu den Kämpfen, der aufgehübschten Grafik sowie den serientypischen Freizeitaktivitäten.

Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Januar 2024 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und 5 sowie PC.

Eine Vorbestellung über den Microsoft Store ist bereits möglich.