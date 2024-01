Like a Dragon: Infinite Wealth: Rundenbasiert wegen Erfolg des Vorgängers

Aufgrund des Erfolgs des Vorgängers bleibt auch Like a Dragon: Infinite Wealth dem neuen Konzept mit rundenbasierten Kämpfen treu.

Mit dem 2020 veröffentlichten Yakuza: Like a Dragon wagte Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio einen neuen Ansatz. Neben einem neuen Protagonisten wurde mit rundenbasierten-Kämpfen auch das Kampfsystem komplett umgekrempelt.

Das Risiko zahlte sich aus und Yakuza: Like a Dragon konnte sowohl Kritiker auch als Spieler überzeugen und wurde mit insgesamt 1,8 Millionen Verkäufen zu einem kommerziellen Erfolg.

In einem Gespräch mit TheGamer verriet jetzt Series Lead Producer Hiroyuki Sakamoto, dass der Erfolg das Team ermutigte, auch für Like a Dragon: Infinite Wealth dem neuen Konzept treu zu bleiben:

„Wenn Like a Dragon 7 nicht so gut angekommen wäre, würde es dieses Spiel wahrscheinlich nicht geben. Der Erfolg des Vorgängers hat es uns ermöglicht, dieses Spiel zu entwickeln.“ „Wir versuchen wirklich, uns auf die Balance zwischen gutem Gameplay und einer guten Geschichte zu konzentrieren. Wir wollen nicht nur gutes Gameplay und eine mittelmäßige Story haben oder umgekehrt. Wir versuchen immer, diese Balance zu halten und sicherzustellen, dass wir das volle Paket in Sachen Qualität bieten.“

Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Januar 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.