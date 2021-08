Marvel’s Guardians of the Galaxy: Verzicht auf DLCs nicht wegen Marvel’s Avengers-Kritik

Das Marvel’s Guardians of the Galaxy auf DLCs und Mikrotransaktionen verzichten wird, hat laut den Entwicklern nichts mit der Kritik an Marvel’s Avengers zu tun.

Im Gegensatz zum vor knapp einem Jahr erschienenen Marvel’s Avengers, welches auf ein Live-Service-Online-Model baute, setzt Entwickler Eidos Montreal für Marvel’s Guardians of the Galaxy auf eine reine Einzelspieler-Erfahrung mit starker Story. Hierzu wird das Action-Adventure komplett auf DLCs und Mikrotransaktionen verzichten.

Dass der Verzicht auf diese, heutzutage in der Gaming-Welt weit verbreiteten Methoden, ein Resultat der negativen Resonanz zu Marvel’s Avengers darstellt, ist ein Schluss, der durchaus naheliegend erscheint.

Laut Senior Creative Director Jean-Francois Dugas ist dies allerdings nicht der Fall. Vielmehr sei diese Entscheidung bereits in einer frühen Phase der Entwicklung und somit lange vor der Veröffentlichung von Marvel’s Avengers getroffen worden:

„Als Marvel’s Avengers veröffentlicht wurde, steckten wir bereits mitten in der Produktion. Das sind keine Entscheidungen, die man in letzter Minute tätigen kann. Es ist etwas, das Teil der Vision ist oder nicht. In unserem Fall haben wir diese Entscheidung in der frühen Phase des Projekts getroffen.“

Marvel’s Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC und als Cloud-exklusive Version für die Nintendo Switch.