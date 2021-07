Marvel’s Guardians of the Galaxy: Starke Story dank Singleplayer

Die Entwickler von Marvel’s Guardians of the Galaxy konzentrierten sich auf die Story dank der Entscheidung für den Singleplayers.

Marvel’s Guardians of the Galaxy verzichtet nicht nur auf DLC und Mikrotransaktionen, sondern ist auch ein reines Einzelspieler-Spiel, und die Entwickler sind überzeugt, dass sie sich dadurch mehr auf die Geschichte des Spiels konzentrieren konnten.

Senior Gameplay Director Patrick Fortier sagte, dass Eidos Montreal erkannte, dass der beste Weg, den Charakter der Marvel-IP in einem Spiel einzufangen, eine gut erzählte Geschichte wäre. Deshalb kam es zu der Entscheidung ein reines Singleplayer-Spiel zu entwickeln.

„Wir wurden nicht unter Druck gesetzt, nach Trends zu suchen“, sagte Fortier. „Wir haben uns einfach das Quellmaterial angeschaut, und es wurde ziemlich klar, dass wir den Kern der Guardians durch die Erzählung treffen würden. Und wenn man eine Erzählung macht, dann ist das nicht unbedingt super förderlich für [Live-Service oder Multiplayer-Spiele].“

Mary DeMarle, Senior Narrative Director, fügte dem hinzu, dass die Entwickler durch die Konzentration auf die Ausarbeitung eines reinen Einzelspieler-Spiels in der Lage waren, sich darauf zu konzentrieren, eine viel fesselndere Geschichte zu erzählen.

„Indem wir uns für den Einzelspieler-Modus entschieden haben, konnten wir uns auf die Entwicklung einer starken Geschichte konzentrieren“, so DeMarle. „Wir können uns in einen einzelnen Blickwinkel versetzen, der die Geschichte verfolgt. Und zu wissen, dass man mit einem Team von Charakteren arbeitet, die einzigartige Individuen und sehr unvorhersehbar sind, erlaubt es uns, damit zu spielen, um eine stärkere Erzählung aufzubauen.“

Marvel’s Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC und als Cloud-exklusive Version für die Nintendo Switch.